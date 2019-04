Con queste parole a Sky, Ten Hag ha commentato a caldo l'importantissima vittoria del suo Ajax contro il Tottenham: "Abbiamo fatto una grande performance sprattutto i primi 20 minuti che sono stati fantastici. Sono impressionato, abbiamo acquisito fiducia e segnato un gol molto importante fuori casa. Nel secondo tempo il Tottenham è cambiato, hanno lottato di più ma non ci siamo tirati indietro; abbiamo fatto quello che ci eravamo prefissati di fare ma è solo il primo tempo. La cosa più bella? Il risultato: abbiamo vinto in casa loro ed è fantastico. Abbiamo superato un limite e fatto un passo avanti sulla nostra strada. Siamo stati bravi a difenderci ma come ho detto questo è solo il primo tempo. Potevamo gestire meglio il possesso palla ma è stata una partita intensa, loro hanno difeso bene e noi abbiamo pressato bene. De Ligt? E' incredibile, ha 19 anni ma è un leader, quando lo vedi, quando difende, quando contrasta, ti trasmette fiducia ma adesso non pensiamo alla finale, pensiamo a Rotterdham perchè domenica giochiamo".