Attimi di paura durante Tottenham-Ajax, semifinale d'andata di Champions League. Poco dopo la mezz'ora scontro in area olandese tra il portiere Onana e i difensori degli Spurs Alderweireld e Jan Vertonghen: proprio quest'ultimo ha avuto la peggio, restando a terra dopo aver ricevuto un violento colpo alla testa che lo ha lasciato in una maschera di sangue per un taglio sul naso. Dopo minuti di cure mediche e il controllo dell'arbitro Lahoz, il centrale belga è tornato in campo ma l'illusione del recupero è durata meno di un minuto: Vertonghen ha chiesto rapidamente il cambio mostrando evidenti segnali di svenimento e due membri dello staff del Tottenham sono dovuti intervenire per sorreggerlo e scortarlo a braccia fuori dal campo.