: il numero uno del mondo Novak Djokovic è fuori dal Rolexin corso nel Principato. Nel secondo ‘mille’ dell’anno, il campione serbo esce di scena per mano di– n. 33 ATP – che si impone per 6-4, 7-5 dopo poco più di 2 ore di partita.– 45 a fine incontro – numero troppo nutrito per un tennista della sua caratura. In più il 18 volte campione Slam non è mai stato capace di trovare contromisure al back difensivo dell’avversario, mostrando successivamente il fianco agli attacchi di Evans, spesso potenti e chirurgici., dopo una striscia di 10 vittorie, intervallate dall’infortunio agli addominali che l’ha costretto a saltare l’appuntamento con il Masters 1000 di Miami.Senz’altro Djokovic non era al 100% della condizione, ma a meravigliare soprattutto è l“Daniel ha meritato, ha giocato meglio nei momenti decisivi. Ma ad essere sinceri, questa è stata una delle mie peggiori partite in assoluto. Non mi sentivo in palla, non ha funzionato nulla, è stata una giornata storia”; questo il pensiero di Nole successivamente alla sconfitta subita questo pomeriggio., un tennista che solo 7 giorni fa usciva di scena per mano del giovane azzurro Lorenzonel 250 di. Il britannico non ha infatti un gran feeling con la terra battuta, poiché prima di Montecarlo non aveva mai collezionato due vittorie consecutive su questa superficie. Ed ora invece, dopo aver superato nell’ordine Dusan– vice campione in carica – e Hubert– vincitore a Miami –. Il suo sogno può non esser finito qui, poiché ai quarti troverà dinanzi un avversario non proprio insormontabile come David Goffin. Il belga – vittorioso in due set contro il n.6 Alexander Zverev – non ha nella costanza di risultati la sua arma migliore, ma gode tuttavia dei favori del pronostico.Il tennis italiano è giovane e perennemente in rampa di lancio, ma anche i cosiddetti ‘vecchietti’ la loro sporca figura riescono sempre a tirarla fuori. Ebbene sì,Dopo una serie di mesi difficili, alla costante ricerca della miglior condizione, sul mattone tritato di Montecarlo il tennista ligure sembra aver trovato il suo Eden. Lquest’oggi il nativo di Arma di Taggia ha estromesso dal torneo il serbo Filip Krajinovic, battuto con un comodo 6-2, 7-6(1). Complice l’assenza del n.2 al mondo Daniil Medvedev causa positività al Covid-19, l’azzurro si trova in una parte di tabellone orfana di nomi di primo livello, almeno fino alle semifinali. Nel penultimo atto infatti