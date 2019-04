L'Italia batte Giappone e Singapore e si aggiudica le Atp Finals. Dal 2021 al 2025 sarà Torino a ospitare il torneo che, alla fine di ogni anno, vede sfidarsi i migliori otto giocatori del mondo. L'Atp ha annunciato ufficialmente la decisione questa mattina: fondamentale la volontà dei tennisti, che hanno spinto per restare in Europa. Le Finals si disputeranno nella seconda metà di novembre al Pala Alpitour, costruito per le Olimpiadi del 2006 e che può ospitare fino a 14.700 spettatori.