Il Cluj stasera affronterà la Lazio, ma i giornali rumeni parlano di "scandalo". Tutto parte dalle accuse del 35enne difensore centrale Paulo Vinicius, che accusa i vertici del club di mentire sulle sue condizioni di salute. Il motivo? Il veterano è stato escluso dalla lista UEFA, come riporta Ziare.com.



SCANDALO CLUJ - E le sue parole fanno scalpore, non è infortunato, non capisce come mai sbandierare le sue cattive condizioni di salute. Un problema che non esiste: "Non capisco perché parlare di un mio infortunio, ho avuto un problema un mese e mezzo fa e voglio sapere perché il loro miglior difensore, usato in tutte le partite, non è nella lista. Sono bravo, posso giocare, mi devono una spiegazione". In Romania credono che Petrescu lo abbia accantonato perché troppo in là con l'età, con un solo anno di contratto. Vinicius è diventato una riserva, e non vuole accettarlo.