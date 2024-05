Tensione tra Genoa e Sampdoria, nuovi oltraggi alla memoria di Vialli FOTO

Dopo lo striscione esposto al Ferraris qualche giorno fa dai tifosi del Genoa , rivolto a quelli dellae contenente un'evidente minaccia, la tensione continua ad aumentare a Genova tra le due fazioni. In questi giorni nel capoluogo ligure sono apparse infatti numerose scritte rivolte chiaramente contro ai tifosi doriani. Alcune di esse risultano quasi ridicole, come uno sgrammaticato "carognie" su un muro dipinto a colori blucerchiati, altre invece sono soltanto di cattivissimo gusto. Ad esempio San Teodoro, quartiere genovese, è presente un. Ma l'escalation di provocazioni non è finita qui.

A farne le spese è stata, ancora una volta, la memoria di Gianluca Vialli. Già in passato il molo di Quinto, divenuto celebre grazie alla scena tra il campionissimo e l'amico Roberto Mancini, era stato oltraggiato nella notte , cancellando i rimandi al bomber, ma evidentemente non è bastato. L'iconico altare dedicato al numero 9 della Sampd'Oro è stato infatti nuovamente sfregiato in questi giorni, anche se subito riparato dai blucerchiati. Finita qui? Assolutamente no, non era abbastanza.Su un altro muretto di Genova è comparso uno scarabocchio (contenente un altro evidente errore grammaticale) abbastanza eloquente. Il messaggio recita: "Luca Vialli si - con una "i", ndr - paziente... Te la mandiamo noi la tua gente". Resta adesso da vedere sino a che punto verrà tollerato un clima del genere, anche dalle istituzioni preposte al mantenimento dell'ordine pubblico.