Sampdoria, approvato il bilancio: rosso, ma in calo. Confermato il CdA

Quella di ieri è stata una giornata di atti formali importanti per la. In mattinata infatti si è tenuta l'assemblea degli azionisti, a Milano nel palazzo sede di Gestio Alternative di Manfredi, della Aser di Radrizzani e della Blucerchiati, la controllante della Sampdoria, e contestualmente è stato approvato il bilancio a dicembre 2023. Il fatto che l'assemblea si sia tenuta a Milano ha impedito ai piccoli azionisti di essere presenti.Si è trattato di un bilancio condiviso in quanto il primo semestre, da gennaio a giugno 2023, va ricondotto alla gestione Lanna-Romei-Panconi-Bosco. Il risultato non è stato comunicato pubblicamente, per decisione di Manfredi, secondo Il Secolo XIX saràrispetto ai 36.748.000 del 2022. La Blucerchiati ha beneficiato di circa 40.000.000 di esdebitamento legati al piano di ristrutturazione del debito. Da sottolineare i sacrifici dei fornitori, che hanno accettato una riduzione del credito e che nel frattempo vantano già nuovi crediti verso la proprietà.

Il nuovo bilancio presenta anche una variazione importante, riguardante gli. La vecchia proprietà infatti aveva utilizzato la sospensione degli ammortamenti, cosa che i nuovi azionisti di maggioranza hanno deciso di non sfruttare. Si tratta di una scelta fatta perché le finanze degli investitori consentono la pulizia del bilancio, gettando anche le basi per eventuali plusvalenze. Contestualmente, sono statee relativi compensi sino alla prossima approvazione del bilancio. Restano tre membri, numero minimo previsto dallo statuto, con Manfredi presidente, mentre l'ad Fiorella e Molango saranno consiglieri.