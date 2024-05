A una settimana di distanza dai tafferugli di Piazza Alimonda e dalle successive vendette e ritorsioni reciproche,Malgrado negli ultimi giorni non si siano più registrati episodi di cronaca riconducibili a quanto accaduto a inizio settiman a, la situazione non sembra del tutto sedata. A far rialzare il livello di guardia è lo, durante la gara contro il Sassuolo, in Gradinata Nord, cuore pulsante del tifo rossoblù: "5-5-2024 che sia ben chiaro a tutti - la scritta riportata nei tre pezzi di stoffa srotolati durante l'intervallo -. Non hai difeso il tuo club perchéSe un giorno vi decidete diteci dove e quando volete".

Una dichiarazione d'intenti inequivocabile riguardo a quelle che sembrano essere le volontà di almeno una parte della tifoseria rossoblù.