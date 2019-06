Il Real Madrid inizia a pianificare i primi grandi colpi estivi. Uno di questi sembra essere Christian Eriksen: il centrocampista danese ha dichiarato di voler lasciare il Tottenham per lanciarsi in una nuova avventura dopo ben sei stagioni con gli Spurs. I Blancos si sono già fatti avanti, pronti ad avviare la trattativa e a dare a Zinedine Zidane il primo rinforzo stagionale. L’approdo di Eriksen a Madrid potrebbe rivelarsi una buona notizia per i piani della Juventus: infatti le Merengues difficilmente piazzeranno due super colpi a centrocampo e, con l’arrivo del danese degli Spurs, si chiuderebbero le porte per Paul Pogba, obiettivo dei bianconeri. Così, i campioni d’Italia avrebbero la possibilità di lanciarsi sul francese. Il ritorno a Torino della stella del Manchester United diventa realistico, anche se vanno convinti i Red Devils a privarsi del loro gioiello.