Un big del calcio mondiale si mette clamorosamente sul mercato. Christian Eriksen, centrocampista classe 1992 del Tottenham vice-campione d'Europa ha confermato le sensazioni avute durante tutto l'anno e non ha cambiato idea: durante l'estate vuole una nuova avventura e vuole lasciare gli Spurs. Pronti a sostituirlo con l'argentino Giovani Lo Celso del Betis (ex PSG).



"CONFRONTO ESTIVO" - Intervistato da Ekstra Bladet in Danimarca il centrocampista ha confermato: "​Ho il più grande e profondo rispetto per tutto ciò che è accaduto nel Tottenham e col Tottenham e nulla è stato negativo per me. Ma ho anche detto più volte che voglio provare qualcosa di nuovo. Spero ci sia un chiarimento durante l'estate. Il piano è questo, ma nel calcio non si sa mai quando potrà accadere".



REAL E JUVE IN FILA - Con un solo anno di contratto rimasto (è in scadenza il 30 giugno 2020) Eriksen diventa quindi inevitabilmente uno dei pezzi più pregiati dell'attuale mercato. Piace da tempo alla Juventus, che ha però per ora dirottato le proprie mire su Pogba e Milinkovic-Savic. Piace ancor di più da tempo al Real Madrid, che sta mettendo in atto un'autentica rivoluzione. L'asta è pronta a partire e non esclude sorprese.