Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il comico e noto tifoso del Milan, Teo Teocoli, esprime la propria opinione sullo scudetto vinto dall'Inter.



L’hanno chiamata i suoi amici nerazzurri?

«No, ma ho saputo che Beppe Bergomi festeggia ancora girando per Milano in costume da bagno, ma non gliel’hanno detto che non ha più vent’anni? A parte gli scherzi, ci vogliamo bene con i cugini dell’altra sponda del Naviglio, a cominciare da Massimo Moratti, che ha sempre sostenuto la squadra».



Che sensazioni le ha lasciato questo scudetto interista?

«Ho sofferto di più per le nostre sconfitte con Sassuolo e Lazio. In parte sono contento che il titolo sia tornato a Milano: ne beneficia l’Inter, ma anche il Milan, sperando che ritorni in Champions League. Dopo nove anni di sofferenza con lo strapotere della Juve, torneremo a vedere San Siro pieno, non vedo l’ora!».