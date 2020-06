Accostato alla Juve nei mesi scorsi, Marc-André Ter Stegen non lascerà il Barcellona. Lo dice lo stesso portiere tedesco, in un’intervista a Kicker: “Non è possibile che me ne vada quest'estate. Ci sono già stati i primi incontri tra il mio agente e il club. Quindi è emersa la questione del coronavirus e non era il momento di parlare del contratto. In un momento in cui molte persone sono preoccupate per la propria vita, abbiamo deciso di rimandare. Mi trovo bene a Barcellona, anche perché la mia famiglia si sente bene. Fisicamente, raramente siamo stati ad un livello così alto".