Fatih Terim, ex allenatore del Milan oggi al Galatasaray, ha parlato dell'arbitro Michael Oliver, ben noto ai tifosi della Juventus per aver fischiato il rigore che ha causato l'eliminazione dei bianconeri all'ultimo minuto dei quarti dell'ultima Champions League. Queste le sue parole: "Tutti dicono che quello su Aziz fosse rigore, ma penso che Oliver sia diventato un po’ più selettivo dopo il penalty che ha fischiato a danno della Juventus contro il Real. Quel rigore gli ha causato un trauma psicologico, perché quella volta ha preso la decisione sbagliata, che ha cambiato il destino dell’ultima Champions League. Ha ignorato quanto successo ai danni di Serdar. Non mi serve ricusarlo, penso che gli ispettori dell’Uefa faranno il necessario anche se non mi aspetto molto: quando c’è una situazione in cui si deve decidere al 50 per cento, loro danno ragione all’altro...".