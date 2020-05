Si è concluso pochi istanti fa il vertice tra la Figc, la Lega Serie A e i medici del calcio. Il club hanno ribadito la loro posizione: il protocollo è inapplicabile e andrà modificato in tre punti. Non convince, infatti, la quarantena di squadra in caso di un caso positivo, il ritiro pre-campionato e le responsabilità penali dei medici sociali. Ora Gravina parlerà con il ministro Spadafora.