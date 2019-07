Si è svolto intorno alle 13:30 un incontro tra Fiorentina (presenti Pradè e Barone) e Sassuolo per definire gli ultimi dettagli dell’operazione Boateng e continuare a lavorare sulla trattativa per Lirola. Sky Sport ha scritto che per il centrocampista ghanese è tutto fatto, mentre per lo spagnolo balla ancora circa un milione di euro.