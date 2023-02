Acqua agitate alla Ternana in Serie B. Il presidente Bandecchi ha accettato le dimissioni dell'allenatore Andreazzoli, ma non ha ancora richiamato in panchina Cristiano Lucarelli come suggerito dal tecnico ex Empoli e chissà se lo farà mai secondo la Gazzetta dello Sport.



Ieri la squadra umbra si è allenata agli ordini del club magaer Mammarella e di Favaretto, che ha il patentino. Questa mattina è in programma la partenza per la trasferta di Palermo, dove andranno in panchina i due tecnici improvvisati e poi Bandecchi deciderà il da farsi.