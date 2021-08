Alfredo, attaccante della, saluta ilcon un post su Instagram: "Si chiude una pagina. Una delle più importanti della mia carriera. E la prima parola che mi viene in mente è “grazie”. Grazie a tutti, veramente tutti. Tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo bel pezzo di strada. Dai tifosi, ai compagni, dalla società, alla città.A Brescia ho coronato il sogno di ogni calciatore: la Serie A.Si dice che quando si vince si vince di gruppo. È così. Abbiamo vinto insieme, ma proprio con la città. Le vittorie aiutano a farti sentire speciale. Io mi sono sentito speciale. È nato subito qualcosa e infatti abbiamo vinto subito. Lo senti, lo avverti.Ci sono stati anche momenti difficili, inutile nasconderlo. Ma è proprio in questi momenti che ti accorgi di quanto sia unico quello che sei riuscito a costruire.Quindi grazie. Grazie per avermi fatto sentire a casa. Grazie per avermi fatto coronare un sogno. Grazie per avermi sempre sostenuto. Grazie Brescia".