Stefano Bandecchi, patron della Ternana, parla dopo la vittoria in Coppa Italia, per 5-4, in casa del Bologna: "Meglio avere un generale fortunato che un generale bravo. Mi raccomando. Per il prossimo anno compratevi due cuori perché uno vi salterà sicuramente e così avrete l’altro a disposizione. A parte questa botta di culo che abbiamo oggi, il campionato inizia oggi. Almeno quello vero. E bravi i ragazzi però la prossima volta attacchiamo un po’ di più e difendiamoci un po’ di meno perché, vabbé non dico nulla sennò faccio incazzà tutti".