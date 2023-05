L'aver raggiunto la salvezza al termine di una stagione complicatissima sembrerebbe non poter bastare a Cristiano Lucarelli per mantenere il proprio posto sulla panchina della Ternana in vista del prossimo campionato.



Il rapporto quantomeno conflittuale in essere tra l'ex centravanti livornese e il patron delle fere, Stefano Bandecchi, sembrerebbe infatti essere giunto ai titoli di coda. Quella di venerdì sera al Liberati contro la capolista Frosinone sarà dunque l'ultima gara che vedrà Lucarelli alla guida del club rossoverde.



Ne dà notizia il Corriere dell'Umbria.