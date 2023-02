In casa Ternana il clima è incandescente. Il ko all'ultimo secondo al Liberati col Cittadella (1-2 il finale) ha scatenato la contestazione del tifo delle Fere, che ha chiamato sotto la curva il presidente Bandecchi. Lo stesso Bandecchi ha poi annunciato in conferenza stampa le dimissioni del tecnico Aurelio Andreazzoli, con la Ternana undicesima in classifica e senza vittorie dal 28 gennaio.



"Aurelio Andreazzoli si è dimesso. E' un uomo di calcio ed a suo avviso non è possibile avere un punto a partita di media. Con mio immenso dispiacere ha rassegnato le dimissioni - le parole di Bandecchi in conferenza stampa -. Nel calcio servono scosse e lui ha detto che le scosse devono essere date come in questa circostanza. Ha fatto un'operazione molto particolare. Nei suoi panni non mi sarei dimesso. Mi ha anche detto che Lucarelli ha fatto un miracolo e consigliato di riprendere Lucarelli. Ci devo pensare". Il numero uno della Ternana si è poi preso una notte per decidere.