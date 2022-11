Dopo l’esonero di Lucarelli la Ternana sta valutando diversi profili per scegliere il nuovo allenatore. Secondo il Corriere dello Sport, in pole per la panchina ci sarebbe Roberto D’Aversa. Più indietro Iachini, Aglietti e Nesta. L’allenamento di oggi sarà diretto dal vice di Lucarelli, Richard Vanigli.