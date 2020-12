La zona era stata colpita da altri 2 forti terremoti nella giornata di ieri con magnitudo crescente da 4.8 e 5,2 della scala Richter.Nell’area dell'epicentro, riportano i media croati, si temono molti morti, mentre la scossa è stata distintamente avvertita in tutta la cosata adriatica dell’Italia e, ovviamente, anche nella zona continentale del Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige.Le prime scene di Petrinja sono davvero drammatiche, ci sono molte macerie", si legge sul sito web di Radio Sarajevo. In un tweet la Croce Rossa Croata, intervenuta per i soccorsi, parla di "situazione molto grave". All'emittente 24 Sata, il sindaco di Petrinja, Darinko Dumbovic, ha riferito che metà della città è distrutta.Il governo ha subito mobilitato l'esercito, inviando nella città colpita un primo contingente di 300 militari.Anche a Zagabria - riporta Repubblica - si sente il suono di molte sirene. Nella capitale, la forte scossa ha causato danni all'edificio del governo centrale. Il sindaco di Zagabria, Milan Bandic, ha chiesto ai suoi concittadini di non utilizzare le auto per tenere libere le strade ai servizi di emergenza intervenuti dopo lo scossa di terremoto e perché possano "ripulire tutto il prima possibile".