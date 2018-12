Notte di paura e veglia in strada per gli abitanti nella provincia a nord di Catania. L'eruzione dell'Etna iniziata il 24 dicembre porta con sè 73 scosse di terremoto, la più violenta arrivata proprio nella notte tra Natale e Santo Stefano: registrata una scossa di magnitudo 4.8 intorno alle 3 di notte con epicentro tra Viagrande e Trecastagni. Danni evidenti nei paesi della zona con case crollate e almeno 10 feriti, fortunatamente lievi: tra questi un uomo di 80 anni estratto dalla casa gravemente danneggiata a Fleri (frazione di Zafferana Etnea), il centro più colpito. Chiuso precauzionalmente un tratto dell'autostrada Catania-Messina (A18), tra i caselli di Acireale e Giarre, per lesioni sospette createsi sull'asfalto dopo la scossa.