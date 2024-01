Terzino destro Milan: via Florenzi, in due in bilico. Tutti i nomi sul mercato

Federico Zanon

Un nuovo terzino per la prossima stagione. E' uno degli obiettivi del Milan, che in estate cambierà volto sugli esterni, indipendentemente da chi sarà l'allenatore del 2024-25 (Pioli, che ha un contratto in scadenza nel 2025, non è sicuro di restare). Già lo scorso agosto Moncada e Furlani hanno pensato di rinforzare il pacchetto terzini, con l'interesse concreto per Iván Fresneda del Real Valladolid, poi finito allo Sporting Lisbona, in questi mesi stanno valutando diversi profili, per farsi trovare pronti a giugno.



TERRACCIANO - Un acquisto, in realtà, è già stato fatto, Filippo Terracciano dall'Hellas Verona per circa 4,5 milioni di euro, ma il classe 2003 è considerato soprattutto un jolly. Può giocare largo a destra, ma non è una prima scelta. Da qui l'idea di valutare giocatori di ruolo, che possano lottare con Calabria per la maglia da titolare. Il capitano rossonero, legato da un contratto fino al giugno 2025, dei giocatori attualmente in rosa, è quello che ha più chance di restare, gli altri terzini hanno un gruppo punto interrogativo sulla testa.



FLORENZI - A partire da Alessandro Florenzi, in scadenza nel 2025, ma in uscita a giugno. L'ex Roma, arrivato in rossonero nell'agosto 2021, ha collezionato 2 gol in 59 presenze, l'idea del club è quella di trovargli una nuova sistemazione, anche per risparmiare sull'ingaggio, circa 3 milioni di euro netti a stagione.



JIMENEZ - In bilico anche Alex Jimenez, difensore classe 2005, che ha già collezionato 4 presenze con la prima squadra. Il Milan a giugno può decidere di riscattarlo per 5 milioni di euro dal Real Madrid, il quale mantiene il diritto di recompra. Una decisione non è stata ancora presa, se dovesse restare a Milano Jimenez continuerebbe il suo percorso di crescita, di certo a oggi non può essere etichettato come titolare.



KALULU - Il Milan ha in casa un'altra opzione, Pierre Kalulu, attualmente ai box per un infortunio muscolare (tornerà a disposizione a marzo). Il francese da Pioli è stato impiegato a destra o in mezzo, il suo futuro verrà deciso da chi ci sarà sulla panchina il prossimo anno. Occhio al mercato: arrivato a parametro zero, Kalulu in caso di cessione permetterebbe al club di centrare una corposa plusvalenza.



I NOMI PER IL FUTURO - In ottica futura, non c'è un nome forte. Sono diversi quelli sul taccuino di Moncada, da Killian Sildillia, francese del Friburgo, a Joe Scally del Borussia Monchengladbach, passando per Arnau Martínez, 2003 del Girona. Chi arriverà sarà giovane, poco caro e rivendibile. In pieno stile Milan.