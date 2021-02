Testa investe in bitcoin. Ad annunciarlo è una comunicazione alla Sec, la Consob americana. L’azienda ha deciso, infatti, di investire 1,5 miliardi di dollari nella criptovaluta più diffusa, oggi. La moneta è arrivata ad essere scambiata a oltre 44mila dollari. In questo momento ha stabilito, così, un nuovo picco di valore.



“Più flessibilità per diversificare e massimizzare ulteriormente gli utili”: è con queste parole che si spiega come sia possibile che tale moneta stia raggiungendo livelli elevatissimi di diffusione.



L’azienda di auto elettriche ha dichiarato, inoltre, di essere pronta ad accettare il Bitcoin come forma di pagamento per l’acquisto dei prodotti targati Tesla, rivoluzionando completamente l’intero mercato di riferimento.



Le critiche non tardano ad arrivare: Musk è al centro delle polemiche poiché pare abbia provocato nelle ultime settimane un incremento del valore delle criptovalute, non solo il bitcoin, ma anche Dogecoin, meno conosciuta al momento. In poche ore ha raggiunto il 65% e altre celebrity, quali Snoop Dog e Gene Simmons dei Kiss, si sono espresse favorevolmente.



Sono settimane intense per le criptovalute. Anche l’Etherum, con un +6,5% vede un aumento pari al valore di quasi 2mila dollari. Il 16 Dicembre scorso, il Bitcoin superava per la prima volta i 20mila dollari e il 30 Novembre, raggiungeva i 19.786 dollari superando il proprio primato, rimasto invariato negli ultimi tre anni.