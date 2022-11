Crescono le pretendenti per Tete, esterno di proprietà dello Shakhtar Donetsk attualmente in prestito al Lione. Le ottime prestazioni offerte in Ligue 1, lo hanno fatto entrare nel taccuino di molti club inglesi. Secondo The Sun su di lui oltre a Southampton, Leicester e Brentford ci sarebbe anche il West Ham. Il contratto di Tete col Lione scadrà a giugno 2023.