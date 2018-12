Carlos Tevez non si ritira e rilacia: vincerà ancora con il Boca Juniors. L'ex attaccante della Juventus parla per la prima volta dopo il SuperClasico: "Mi viene molto difficile parlare alla gente dopo aver perso una finale - riporta gianlucadimarzio.com - Siamo arrabbiati perché perdere contro il River in finale non è una cosa che succede tutti i giorni. Vorrei ringraziare tutti i tifosi del Boca per il loro affetto ma non mi sento di dover chiedere scusa perché in campo abbiamo dato tutto. Per ringraziare i tifosi non bastano le parole, da giocatore mi piacerebbe dare gioie a questa gente e non averlo fatto è un dolore immenso. Amo questa squadra, la sua maglia, ho ancora tanto da dare dentro e fuori dal campo e l'anno prossimo proveremo a riscattarci, la gente vuole che torniamo in finale e vincere finalmente. Ci siamo preparati per questo perché siamo il miglior club al mondo. Uno potrebbe ritirarsi e stare tranquillo con la famiglia ma io voglio continuare perché un tifoso del Boca fa così. Oggi siamo più tifosi e calciatori che mai. Ho giocato tantissime finali, molte le ho vinte, altrettante ne ho perse, ora è il momento di tornare a giocarsela".