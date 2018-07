WATCH: BBC footage of ambulance leaving cave site amidst reports first boys from trapped football team have been rescued #thamluangcave #thamluang #ThailandCaveRescue pic.twitter.com/qu441ZuiJH — Howard Johnson (@Howardrjohnson) 8 luglio 2018

Una notizia attesa da giorni.. Ai 12 piccoli calciatori e al loro allenatore è stato riservato un intero piano dell'ospedale Prachanukroh di Chiang Rai. Una volta salvati, come precauzione per evitare infezioni, non potranno vedere le proprie famiglie per le prime 24 ore.. Sulla zona intanto ha ricominciato a piovere.. Lo hanno precisato le autorità thailandesi rivedendo il numero fornito da alcuni media che citavano fonti ufficiali locali.I primi due ragazzi ad essere usciti dalla grotta hanno entrambi 14 anni e si chiamano Prajak Sutham e Nattawut Takamsai, che portano rispettivamente il soprannome Note e Tle. Lo riportano i media thailandesi.Sale a 6 il numero dei piccoli calciatori estratti dalla grotta di Tham Luang. Ne rimangono da salvare altri sei più l'allenatore. Lo riporta Sky News.Secondo quanto riportato da fonti ufficiali delle autorità locali. Due di loro sono già usciti e sono stati trasportati all'ospedale Chiang Rai, distante circa 60 km,(uno di loro, secondo le prime informazioni, avrebbe bisogno di cure urgenti). Gli altri due invece "hanno raggiunto la camera tre e usciranno a breve dal complesso delle grotte". Lo ha spiegato il generale Kongcheep Tantrawanit, portavoce del Ministero della Difesa del paese, che ha poi aggiunto: "Potranno uscire a piedi".Scortati da due sub, i ragazzi vengono estratti attraverso i cunicoli allagati della cavità, lungo un viaggio di alcune ore che dovrebbe ricondurli tutti in superficie.Medici e soccorritori attendono all'esterno della grotta.. La corsa contro il tempo continua.