Retromarcia di Floriansul futuro. L’esterno d’attacco del Marsiglia, nel mirino di Inter, Milan e Roma, ha parlato in un’intervista a Téléfoot: "In realtà, sono contento che si parli del mio futuro. Vedo così tante cose che sembra che mi vogliate cacciare adesso. Ma ho due anni di contratto e tutti sanno che qui mi trovo bene. Sono tranquillo, non c'è problema, sto bene qui, come ho sempre detto".