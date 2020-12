Assente quest'anno il Pallone d'Oro, gli occhi degli appassionati di calcio sono tutti rivolti alla consegna del Best FIFA Football Awards 2020, che avverrà giovedì 17 dicembre. Quanto al vincitore, i betting analyst non sembrano non avere dubbi: il candidato numero uno è Robert Lewandowski. L’attaccante polacco, che ha trascinato il Bayern Monaco al successo in Champions League, è fissato in lavagna a 1,15. Distante la seconda posizione, occupata a 7,50 da Cristiano Ronaldo; completa il podio l’accoppiata Messi-Mbappè, entrambi offerti a 15,00. Più distanti tutti gli altri: De Bruyne (20,00), Thiago Alcantara e Neymar (25,00), Salah e Mane (33,00), fino al fanalino di coda Van Dijk (50,00).



Anche per il premio di miglior allenatore, il bookie vede il Bayern Monaco in pole position. Ad avere i favori del pronostico, con una quota fissa a 1,15, c’è Hans-Dieter Flick, seguito da Jurgen Klopp (4,00). Lontani dai due possibili vincitori, invece, Lopetegui (25,00) e l’accoppiata Zidane-Bielsa (entrambi a 33,00).