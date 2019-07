Il prossimo 23 settembre saranno assegnati a Milano i "The Best Fifa Football Awards" e, ovviamente, saranno premiati tanto gli allenatori, quanti i calciatori e le calciatrici. Le sorprese, come sempre, sono state diverse: su tutte l'esclusione di Maurizio Sarri, reduce dalla vittoria in Europa League col Chelsea, e Massimiliano Allegri, protagonista di una buona stagione alla guida della Juve. Questi tutti i candidati:



Djamel Belmadi - Algeria

Didier Deschamps - Francia

Marcelo Gallardo - River Plate

Ricardo Gareca - Perù

Pep Guardiola - Manchester City

Jurgen Klopp - Liverpool

Mauricio Pochettino - Tottenham

Fernando Santos - Portogallo

Erik ten Hag - Ajax

Tite - Brasile



CALCIATORI - Ovviamente tra i calciatori non poteva mancare Cristiano Ronaldo, che ha giocato la sua prima stagione in Serie A con la maglia della Juventus. Presente in lista anche un neo-bianconero: De Ligt. In lizza, tra gli altri, Van Dijk, tra i favoriti assoluti, e Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo - Juventus

De Jong - Barcellona

De Ligt - Juventus

Hazard - Real Madrid

Kane - Tottenham

Mané - Liverpool

Mbappé - PSG

Messi - Barcellona

Salah - Liverpool

Van Dijk - Liverpool



CALCIO FEMMINILE - Presenti, ovviamente, anche allenatori e calciatrici che sono state protagoniste del Mondiale femminile e non solo.

Allenatori:

Milena Bertolini - Italia (ITA)

Jill Ellis - USA (USA)

Peter Gerhardsson - Svezia (SWE)

Futoshi Ikeda - Giappone U20 (JAP)

Antonia Is - Spagna U17 (ESP)

Joe Montemurro - Arsenal (AUS)

Phil Neville - Inghilterra (ENG)

Reynald Pedros - Lione (FRA)

Paul Riley - North Carolina Courage (ENG)

Sarina Wiegman - Olanda (NED).



Calciatrici:

Lucy Bronze - Inghilterra

Julie Ertz - USA

Caroline Graham Hansen - Norvegia

Ada Heherberg - Norvegia

Amandine Henry - Francia

Sam Kerr - Australia

Rose Lavelle - USA

Vivianne Miedema - Olanda

Alex Morgan - USA

Megan Rapinoe - USA

Wendie Renard - Francia

Ellen White - Inghilterra