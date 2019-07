Il prossimo 23 settembre saranno assegnati a Milano i "The Best Fifa Football Awards" e tra i candidati per il miglior coach del calcio femminile c'è anche Milena Bertolini: la ct della Nazionale figura nell'elenco con Jill Ellis, campione del mondo con gli USA.



L'elenco completo:



Milena Bertolini - Italia (ITA)

Jill Ellis - USA (USA)

Peter Gerhardsson - Svezia (SWE)

Futoshi Ikeda - Giappone U20 (JAP)

Antonia Is - Spagna U17 (ESP)

Joe Montemurro - Arsenal (AUS)

Phil Neville - Inghilterra (ENG)

Reynald Pedros - Lione (FRA)

Paul Riley - North Carolina Courage (ENG)

Sarina Wiegman - Olanda (NED)