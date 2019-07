Il prossimo 23 settembre saranno assegnati a Milano i "The Best Fifa Football Awards" e tra i candidati per il miglior coach maschile non ci sono italiani in lizza: out Allegri e Sarri, di seguito l'elenco dei candidati.



Djamel Belmadi - Algeria (ALG)

Didier Deschamps - Francia (FRA)

Marcelo Gallardo - River Plate (ARG)

Ricardo Gareca - Perù (ARG)

Pep Guardiola - Manchester City (SPA)

Jurgen Klopp - Liverpool (DEU)

Mauricio Pochettino - Tottenham (ARG)

Fernando Santos - Portogallo (POR)

Erik ten Hag - Ajax (NED)

Tite - Brasile (BRA)