Intervistato dalla rivista belga Sport-Voetbalmagazine, il difensore del Bologna Arthur Theate ha raccontato il suo trasferimento in rossoblù: "Dopo la mia quinta partita con l'Oostende il Bologna mi ha contattato per la prima volta, ma pensavo fosse troppo presto. A gennaio ci hanno riprovato ma nonostante una lunga trattativa non abbiamo chiuso l'affare anche perché stavo facendo una buona stagione e ho pensato fosse meglio rimanere lì. L'estate scorsa i rossoblù si sono rifatti avanti, mi volevano a tutti i costi. E così ho accettato".