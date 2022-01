Theo Hernandez e il Milan avanti insieme. Intesa raggiunta per il rinnovo di contratto del difensore francese fino al 2026, con opzione per un'altra stagione. Percepirà un ingaggio di 4 milioni. Si lavora solo ai bonus legati al nuovo stipendio. "Siamo vicini all'accordo", ha detto Paolo Maldini prima della partita con la Juventus. Ecco, la fumata bianca è praticamente arrivata. La definizione burocratica è prevista quando l'agente del calciatore arriverà in Italia.





CAPITANO - Theo non ha mai preso realmente in considerazione le offerte arrivate dall'estero, soprattutto da Manchester City, Chelsea e Psg. La sua testa è sempre rimasta ben concentrata sul Milan, con la fascia di capitano come ulteriore, e forte, segnale di appartenenza, un privilegio per lui poterla indossare.



IL RUOLO DI MALDINI- E' entusiasta di avere accanto nel suo percorso di crescita Maldini, "è un onore avere a che fare con una leggenda come lui", ha detto pochi giorni fa. Parlano spesso insieme, Paolo lo consiglia. E anche su Pioli, l'allenatore "che gli ha cambiato la vita", ha sempre parole al miele. Insomma, Hernandez è felice della sua vita al Milan ed è pronto a legarsi al club rossonero per (almeno) altri 4 anni.