​Altra bella vittoria del Milan su un campo non facile come quello di Venezia: terzo successo di fila e zero rischi. Il cammino della squadra di Pioli prosegue nel migliore dei modi.



L'asse di sinistra composto da Theo Hernandez e Leao è devastante: il Milan da quella parte ha un potenziale offensivo clamoroso. Il terzino (vicino al rinnovo del contratto) sta migliorando sempre di più a livello difensivo: finalmente è concentrato e attento, mentre là davanti è semplicemente irresistibile. Così come Leao, che ha una capacità incredibile di saltare l'uomo e di creare pericoli. Tra Roma e Venezia ha giocato in totale 90 minuti da protagonista assoluto: un gol, un rigore procurato e due assist. Semplicemente straordinario.



E' giusto riconoscere però che oggi il Milan ha in Brahim Diaz un punto debole. L'involuzione è evidente e continua: non segna dal 25 settembre, fatica a saltare l'uomo ed è purtroppo troppo fuori dal gioco. La squadra mercato dovrebbe fare riflessioni in questo senso e regalare a Pioli un'alternativa qualitativa nel ruolo che non può essere Krunic e neanche Maldini. Anticipare l'arrivo di Adli dal Bordeaux potrebbe rappresentare quell'occasione da non lasciarsi scappare di cui parlava anche Massara.