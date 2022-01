Theo Hernandez, terzino del Milan, è intervenuto a Dazn dopo la vittoria sul Venezia: "Dove troviamo tutte le energie? Grazie al mister. Lavoriamo tutti i giorni per recuperare e andare avanti, grazie a quello siamo questo Milan".



SCUDETTO - "Lavoriamo tutti i giorni, giochiamo partita per partita e poi vediamo. Il campionato non è facile, lavoriamo tutti i giorni al massimo".



INTESA CON LEAO - "La miglior fascia sinistra della Serie A? E' una fascia molto buona, no? (ride, ndr). Ma non devo dire io se è la migliore (ride, ndr).



CAPITANO - "Sono molto felice, è un onore avere la fascia da capitano. Sto lavorando tutti i giorni per arrivare al massimo".



RINNOVO - A Sky Sport, poi, ha parlato del rinnovo: "Siamo ad un punto molto buono. Sono felice qui fin dal primo giorno. Stiamo parlando. Diventare il migliore? Lavoro tutti i giorni per diventare il migliore. Anche Maldini mi sta aiutando parlando spesso con me".