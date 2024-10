Theo Hernandez espulso dopo la fine di Fiorentina-Milan: cosa succede al fantacalcio

Il danno oltre la beffa. Al triplice fischio della sfida del Franchi, persa per 2-1 sotto i colpi dell’ex Adli e di Gudmundsson,. Il francese è stato, dopo il triplice fischio, per essere andato a muso duro con il direttore di gara ed avergli rivolto, evidentemente, qualche parola di troppo.Il cartellino rosso rimediato da Theo Hernandez alla fine di Fiorentina-Milan costerà una squalifica al calciatore francese, protagonista di una prestazione nettamente negativa al Franchi con un rigore causato, uno sbagliato con super parata di De Gea e una prestazione sottotono, prima dell’espulsione finale.L’entità dello stop, e dunque per quante gare non sarà a disposizione di Paulo Fonseca, la stabilirà il Giudice Sportivo in relazione a quello che sarà il referto dell’arbitro Pairetto. Atteso, dunque, nei prossimi giorni il comunicato ufficiale della Lega Serie A con le decisione dopo il settimo turno per capire di quante giornate sarà la squalifica di Theo Hernandez e quante partite dovrà saltare il terzino mancino del Milan e della Francia.Per quanto riguarda la giornata in corso, invece, nonostante sia arrivata dopo il fischio finale, l'espulsione è da tenere in considerazione in ottica fantacalcio e sarà conteggiata come malus nel computo totale del calciatore francese. Una brutta notizia per coloro che hanno puntato su Theo e lo hanno schierato.