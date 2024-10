Theo Hernandez, il perfetto esempio di come (non) fare il capitano del Milan

su Colpani,da De Gea,nel finale,al braccio che costerà almenocon il serio rischio di saltare il big match del 30 ottobre contro il, oltre alle sfide contro Udinese e Bologna: il bilancio del "buon compleanno" diè tragico, soprattutto se rapportato alla partita disputata dal terzino francese a Firenze, nel giorno in cui ha compiuto. Un disastro su tutta la linea,dell'ex Real Madrid: negli ultimi due anni, sono state troppe lper un calciatore che sembra

Giusto una settimana fa l'ultima impennata dell'ottovolante il 19 rossonero:a San Siro con un gol e un assist per Morata,colui che lo ha voluto sotto la Madonnina e ne ha guidato i passi, fino a che ha potuto.al ruolo di dirigente rossonero e a volte tutor, Theo ha iniziato a esserecome le sue prestazioni in campo: da top a flop nel giro di pochi giorni, senza motivi apparenti.

- In appena sette giorni infatti si è passati dal"Vittoria e 29 gol con il Milan: felice di eguagliare il mio idolo!! FORZA MILAN", con il commento risposta dell'ex numero 3, "Grande Theo. La piccola differenza è che io ci ho messo 25 anni, a te ne sono bastati 5.allanel finale. Un saliscendi non più sostenibile: più che l'incostanza nelle prestazioni, ciò che è diventato difficile accettare èe dellae un riferimento per i compagni, ad esempio in occasione dei due rigori calciati da chi non doveva,per un calciatoree con la fascia al braccio.

Non si trattai infatti del primo "colpo di testa" di stagione:assieme al sodale Rafa Leao, ha preceduto infatti la scelta di ieri di presentarsi sul dischetto, pronto a prendersi il primo dei calci di rigore, poi tirato malissimo, senza alzare mai la testa, e sbagliato,Il rendimento può anche essere ondivago, come capitato peraltro a quasi tutti i calciatori del Milan in questa stagione:, anche perchésoprattutto a fine gara, quando il francese ha ben pensato di ricoprire di insulti l'arbitro Pairetto, che peraltro nella serata ha concesso due rigori al Milan. Ieri Theo Hernandez ha mostrato in tutto e per tutto