Il nuovo acquisto del Milan Theo Hernández si è presentato alla stampa a Milanello. Questa la conferenza stampa di presentazione del difensore francese, riportata dal sito ufficiale:



I PRIMI GIORNI AL MILAN

"Per me è un piacere, sono contentissimo di essere qui. La sensazione dei primi giorni è stata molto piacevole, i miei compagni mi hanno accolto molto calorosamente. Sono sereno e spero di poter giocare tantissime partite al fianco dei miei compagni".



L'INCONTRO CON MALDINI

"Devo dire che è un grandissimo orgoglio sedermi qui al fianco di Paolo Maldini, che è stato e sarà sempre il miglior terzino al mondo. Ci siamo visti a Ibiza, mi ha spiegato benissimo quello che sarebbe successo. Io in quella sede ho espresso la volontà di giocare per il Milan, ma non posso rivelare ciò che ci siamo detti, resta tra di noi. Ora continuerò a lavorare, sono in un club in cui posso crescere ancora. Spero di ricevere tantissimi consigli da parte di Paolo, non solo di gioco ma anche di vita".



LE PAROLE DI PAOLO

"Quando uno come Maldini dichiara che posso diventare uno dei tre difensori laterali migliori al mondo, le sue parole non possono che caricarmi ed emozionarmi tantissimo".



GLI IDOLI D'INFANZIA

"Da piccolo mi ispiravo proprio a Paolo Maldini, mentre da alcuni anni sto ammirando moltissimo Marcelo come gioca, è un terzino favoloso. Al Real Madrid mi dava tantissimi consigli e grazie a lui sono cresciuto e sto crescendo tantissimo come giocatore. Lo osservavo tanto in campo e grazie a lui mi trovo qui adesso".



UNA SQUADRA STORICA

"L'immagine del Milan è incredibilmente positiva in Spagna. Quando giocavo al Real Madrid pensavo che mi sarebbe piaciuto giocare qui per la squadra storica che è. E ora sono al Milan con la speranza di vincere molti titoli".



IL REAL MADRID

"Arrivo dal Real che è un club eccezionale, ma qui al Milan sono arrivato in un altro club altrettanto grande. Sono qui per lavorare e per giocare tutte le partite al meglio. Ho l'obiettivo di vincere tanto e di fare felici i tifosi".



SUL CALCIO ITALIANO

"Sono venuto in Italia per difendere meglio, voglio migliorare questa fase. Sono giovane e ho tanta strada da percorrere. Questo è uno dei motivi per cui sono venuto in Serie A. Qui posso dare tanto a livello di velocità, tiro dalla distanza e dribbling".