Cyril Thereau continua a rifiutare le proposte che arrivano alla Fiorentina, declinando Cagliari, Chievo e Frosinone su tutte. Come racconta Il Corriere dello Sport, adesso ci spera l'Empoli, ma la trattativa appare comunque in salita a causa della volontà del calciatore, forte di un contratto fino al 2020 con la società viola e che, nonostante i ventisei minuti giocati in stagione, vuol restare in riva all'Arno.