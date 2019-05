Il Cagliari non tratterrà Cyril Thereau, arrivato in prestito secco durante la sessione di mercato invernale. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il calciatore francese tornerà alla Fiorentina, che si ritroverà un altro esubero da piazzare e con un ingaggio pesante - 700.000 euro fino a giugno 2020 - del quale non sarà facile liberarsi.