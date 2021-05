Il Marsiglia ha un principio di accordo con i suoi agenti, ma il futuro di Thiago Almada, ancora in gol con il Velez Sarsfield in Libertadores, non è ancora deciso e tiene in corsa anche l'Inter, che con il lavoro di Javier Zanetti resta una delle mete preferite del giocare. Il problema che sta fermando l'OM è la valutazione di 15-20 milioni fatta dal club argentino che non vuole scendere da quella cifra.