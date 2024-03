Thiago Motta: 'Ammiro Gasperini, ho imparato tanto da lui. Saelemaekers sta bene, è recuperato'

Sfida Champions all'orizzonte per il Bologna e per Thiago Motta che ha presentato in conferenza stampa la sfida contro l'Atalanta.



GASPERINI - "Sicuramente nel mio calcio c’è qualcosa di Gasperini, anche perché con lui ho visto tante cose belle, nel modo di lavorare, negli allenamenti e nel quotidiano: è la grande forza che ha lui nel quotidiano. La sua costanza che ha lui con l’Atalanta c’è solo ammirazione, mi porto dietro tante cose che ho imparato con lui".



NON È MOTTA VS GASP - “Non è il caso perché non è Gasp contro Thiago Motta ma Atalanta contro Bologna. Aiuto i ragazzi ad entrare in campo al massimo, ma sono loro i grandi protagonisti in questo sport, non vedo una competizione tra i due allenatori.”



BEL CALCIO - “Sia Atalanta e Bologna sono due grandi squadre che entrano in campo per competere al massimo, dando grande speranza al pubblico di vedere un bel calcio.”



SAELEMAEKERS E CASTRO - “Saelemaekers sta bene, è recuperato, sta bene come gli altri. Castro è arrivato molto bene si sta inserendo bene. È presto, ma l’ho visto molto propositivo negli allenamenti, se continua così avrà un grande futuro".