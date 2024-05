Il sogno Champions è stato conquistato e la magica stagione del Bologna può solo conludersi con due partite di grande festa per poi tracciare delle linee guida importanti per il futuro.Ancora una volta, parlando in conferenza stampa per presentare la sfida di lunedì contro la Juventus,la scelta, ma per la prima volta ha confermato cheSullo sfondo rimane proprio la società bianconera che dopo l'esonero di Allegri punta tutto su di lui.

"Nei prossimi giorni mi vedrò con il presidente, prenderemo insieme una decisione e la comunicheremo congiuntamente"."Sta arrivando il momento di farlo, ma va fatto internamente e con grande rispetto per tutti".- "Io penso che sia il caso di godersi la festa pensando a quello che di grande abbiamo fatto, ma non sono la persona che deve consigliare niente a nessuno. Quando incontro qualche tifoso in città trovo tutti molto soddisfatti e contenti di tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme, i tifosi, il club, i ragazzi e anche voi giornalisti".

"Devo essere riconoscente anche a delle persone come voi che avete fatto tanto per portare il Bologna più in alto possibile"."I tifosi che mi hanno fermato sono stati sempre molto riconoscenti per quello che abbiamo fatto, così come lo sono io con loro"."La Juventus è una squadra forte, ha vinto la Coppa Italia. Ci sarà Montero che conosco ed è una persona fantastica. Farà un grande lavoro. Esonero di Allegri? Ci siamo passati tutti da momenti simili, gli faccio un in bocca al lupo".