Ultima partita da allenatore delperche questa sera saluterà il popolo rossoblù affrontando il Genoa di Alberto Gilardino in trasferta al Ferraris. L'allenatore italo-brasiliano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita della gara, ma ancora una volta non si è sbilanciato sul suo futuro che lo vede promesso sposo alla Juventus."In questo momento voglio continuare ad essere felice con la squadra, finendo il mio lavoro nel miglior modo possibile. Ho dato tutto per questo club sin dal primo giorno".

"Il futuro? Passerò prima a Barcellona a trovare mio papà e mio fratello, poi andrà da mia moglie Angela e dalle mie bambine a Cascais".