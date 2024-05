Thiago Motta: oggi l'incontro con il Bologna. Saputo prova il rilancio in extremis, ma vuole la Juventus

Il grande giorno è finalmente arrivato. Il tanto discusso e atteso incontro per il futuro dell'allenatorecon il presidente, arrivato in questi giorni direttamente dagli Stati Uniti (anche e soprattutto per festeggiare la Champions raggiunta con i propri tifosi), si terrà proprio nella giornata di oggi e da qui si capirà quello che sarà anche il futuro della panchina della Juventus. Da tempo infatti l'ex centrocampista dell'Inter fra le altre è il candidato forte diper sostituire il già esonerato Massimiliano

Oggi Thiago Motta incontrerà Joey Saputo per l'ultimo colloquio da allenatore del Bologna e secondo Sportmediaset saràIl suo contratto è infatti in scadenza al 30 giugno 2024 e il patron del club emiliano proveràL'obiettivo è quello di confermare l'italo-brasiliano in panchina per continuare a sognare insieme nella stagione del ritorno in Champions League, da lui conquistata con un'impresa storica sul campo.

- Da tempo Thiago Motta ha però trovato l'accordo e dato parola alla Juventus dove si vede per il suo futuro.e una progetto già ben delineato anche in sede di mercato. Calafiori è una priorità, insieme a lui colpi giovani ma di grandissima prospettiva.