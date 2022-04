Thiago Motta, allenatore dello Spezia, commenta la rocambolesca sconfitta interna per 3-4 contro la Lazio: "Per prima cosa dobbiamo essere orgogliosi per quanto fatto contro una grande squadra come la Lazio. E il gol di Milinkovic-Savic è un fallo chiarissimo su Reca. Comunque pensiamo a noi e continuiamo così. Mi solleva vedere come si comportano in campo, nonostante gli episodi a favore degli avversari. Quota salvezza? Non faccio mai questi conti, posso dire solo che oggi è stata una gara bella e dura da disputare, non era facile e dispiace solo per il risultato. Troppo chiusi nel finale? Succede in certe partite contro certi avversari, siamo orgogliosi della partita che abbiamo giocato".