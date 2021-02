Thiavo Silva, difensore del Chelsea, parla a FourFourTwo, scagliandosi contro il Paris Saint-Germain: "Non mi hanno mai offerto una sola cosa. Accetti questo per restare con noi? Niente, il che è stato molto inquietante. Avevano tre mesi per pianificare un addio, ma non è stato fatto nulla. Non ero lì da poco, è stato un periodo di otto anni, da capitano, con tanti trofei. Meritavo molto più rispetto di così. Lo stesso è successo a Cavani".