Thiago Silva, difensore del Brasile, esplode dopo la supersfida contro l'Argentina, vinta dall'Albiceleste grazie a un gol di Lionel Messi. E proprio con la Pulga ce l'ha il centrale del Paris Saint-Germain: "Comanda il gioco. Ha dato due pallonate, e l'arbitro non ha detto niente. Discute con l'arbitro e questo rideva. Bisogna mettere da parte l'ammirazione. Cerca sempre di influenzare l'arbitro per farsi dare falli, si comporta sempre in questa maniera. Anche in Spagna fa lo stesso, ne ho parlato con alcuni che giocano lì: cerca di controllare e influire le decisioni dell'arbitro".



"MALEDUCATO" - "In Champions non ha questa possibilità perché gli arbitri sono più duri, più decisi. Poi ci sono arbitri che per ammirazione si schierano con lui". Messi a poi zittito, portandosi l'indice sulle labbra, il ct brasiliano Tite: "Per quanta rivalità ci possa essere, l'educazione deve sempre venire prima... Io non lo fare mai. E' brutto quando lo fa uno dei giocatori più ammirati al mondo" le parole di Thiago Silva riportate da Mundo Deportivo.